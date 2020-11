Wegen der Bauarbeiten am Oranienburger Bahnhof müssen Autofahrer seit Donnerstagvormittag für rund ein halbes Jahr Umwege in der Innenstadt in Kauf nehmen. Seit 10 Uhr ist die Stralsunder Straße in Richtung Heinrich-Byk-Straße gesperrt. Autofahrer können die Straße noch bis zur Schulstraße pa...