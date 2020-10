Es ist vollbracht! Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Dienstag am Standrand von Liebenwalde hinter dem ehemaligen Krankenhaus der Bau eines neuen Wohngebietes angezeigt. Zwischen der Zehdenicker Straße und dem Liebenthaler Weg werden in einem ersten Bauabschnitt 18 Parzellen für interessierte Häuslebauer entstehen. Doch zuvor muss die Strabag als Auftragnehmer das Gelände dafür erschließen. Dazu gehört unter anderem der Bau einer Erschließungsstraße. Sie soll „Am Scheunenviertel“ heißen.

Erinnerung an die ehemalige Bebauung mit Scheunen

Das hatten die Stadtverordneten bereits beschlossen. Der Name war bewusst gewählt worden und soll an die ehemalige Bebauung mit Scheunen erinnern.

In den nächsten Tagen werden die Bagger und Arbeiter anrücken, um mit dem Bau der Straße beginnen zu können. Die Straße wird rund 200 Meter lang und 5,5 Meter breit sein. Die Entwässerung erfolgt über seitlich der Fahrbahn angelegte Entwässerungsmulden, erklärt als zuständiger Planer vom Ingenieurbüro Weiland in Gransee, Volker Südmeier. Gleichzeit werden in die Erde Trink- und Abwasserleitungen sowie Gas- und Elektroleitungen verlegt. Auch die Telekom ist an den Arbeiten beteiligt und lässt Glasfaserkabel verlegen. „Das muss in der heutigen Zeit einfach sein“, ergänzt Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos) die Erklärungen von Südmeier.

Die Grundstücke sind rund 600 Quadratmeter groß

Die Einfahrten werden anzeigen, wo sich die Grundstücke befinden. Die Größe variiert um die 600 Quadratmeter. Auf halber Strecke der Straße ist ein Gehweg als zusätzliche Ergänzung geplant. Er wird das Wohngebiet mit den vorhandenen Straßen und dem Lindbergschen Feld verbinden.

Straße soll Ende des Jahres fertig sein

Bis Ende des Jahres, so die Hoffnung von Lehmann und Südmeier, sollen die Erschließungsarbeiten erledigt und die Straße fertig sein. Damit steht auch einer Vermarktung und dem Verkauf der Grundstücke nichts mehr im Wege. Eigentümer der Fläche ist die Stadt Liebenwalde. Wer Interesse an einem Baugrundstück hat, kann sich bei der Verwaltung melden und dort ein Angebot abgeben, erklärt der Bürgermeister die geplante Verfahrensweise. Das Prozedere wird auf der Internetseite der Stadt ausführlich erklärt.

Der Beginn der Erschließung des Neubaugebietes „Am Scheunenviertel“ ist der Abschluss eines bereits seit Jahren laufenden Verfahrens. Anliegen der Stadt war es, das Siedlungsgebiet „Am Weinberg“ und damit auch das Stadtgebiet von Liebenwalde am Ortsausgang in Richtung Zehdenick geordnet abzuschließen. Der Bau der Straße „Am Scheunenviertel“ ist der Auftakt dazu. Auf der anderen Seite der Zehdenicker Straße soll sich der zweite Bauabschnitt anschließen. Jedoch rechnet Bürgermeister Jörn Lehmann dort erst in gut zwei Jahren mit einem erneuten Spatenstich.