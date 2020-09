Die Vollsperrung der A10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck ist aufgehoben. Früher als eigentlich geplant konnten die Bauarbeiten an der Behelfsbrücke, die an der Anschlussstelle Birkenwerder die Autobahn überquert, abgeschlossen werden. Das teilte die zuständige Betreibergesellschaft Havellandautobahn am Sonntagmorgen mit.

Meistbefahrene Strecken der Hauptstadtregion

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter fließendem Verkehr ausgebaut und erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.