Blick auf die Baustelle am Kreisverkehr zwischen Bötzow und Marwitz. Bislang war, von Bötzow kommend, die Einfahrt in die Berliner Straße Richtung Marwitz (links oben) nicht möglich. Nun wird die Einfahrt freigegeben und die Einfahrt in die Chausseestraße Richtung Velten (geradeaus) gesperrt. © Foto: Volkmar Ernst