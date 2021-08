Ein 100 Jahre alter ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen soll sich von Anfang Oktober an vor dem Landgericht Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) verantworten. Noch im Mai war unklar, ob er verhandlungsfähig ist. Ein medizinisches Gutachten habe inzwischen die zeitweise Verhandlungsfähigkeit des 100-Jährigen bejaht, teilte Gerichtssprecherin Iris le Claire am Montag auf Anfrage mit. Die „Welt am Sonntag“ hatte berichtet.