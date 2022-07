Mit einem Phantombild sucht die Polizei jetzt einen mutmaßlichen Exhibitionisten, der möglicherweise in Hohen Neuendorf wohnt oder sich dort häufiger aufhält. Der Vorfall liegt aber schon einige Monate zurück.

Ein bislang unbekannter Mann fuhr laut Polizei am 10. März gegen 18.30 Uhr mit der S-Bahnlinie S8 in Richtung Zeuthen/Grünau. Nach Abfahrt der Bahn am Bahnhof Hohen Neuendorf begann der Mann offenbar ganz bewusst vor den Augen einer Frau, sein Genital zu entblößen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Frau fühlte sich dadurch belästigt und erstattet über die Internetwache der Landespolizei Brandenburg im Nachgang Anzeige.