Auf Antrag der Kreistagsfraktion von SPD/LGU/Tierschutz soll geprüft werden, unter welchen Bedingungen das Neue Gymnasium Glienicke und das Neue Berufliche Gymnasium Glienicke in kreisliche Schulträgerschaft übernommen werden könnten. Beide Privatschulen sind derzeit in Trägerschaft der Anerkannten Schulgesellschaft (ASG) aus Annaberg-Buchholz.

Zunächst keinen Bedarf für öffentliches Gymnasium gesehen

„Jungen Menschen Bildung zu ermöglichen, ist eine zentrale staatliche Aufgabe“, sagte dazu der Glienicker Kreistagsabgeordnete Uwe Klein (SPD). Als das Gymnasium 2007 seinen Betrieb in Glienicke aufnahm, hatte der Kreistag keinen zusätzlichen Bedarf für ein öffentliches Gymnasium in Glienicke gesehen. „Durch eine höhere Zugangsquote an die Gymnasien sowie den stetigen Zuzug hat sich diese Situation aber grundlegend geändert“, so Klein. Deshalb solle der Landrat mit dem Schulträger klären, ob eine Übernahme möglich ist. Der Kreistag berät das Thema am 7. Oktober.