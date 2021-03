Fast 700 Steine hat die Gruppe „Birkenstones“ inzwischen in Umlauf gebracht. Dabei hat Initiatorin Norma Carus-Weinitz das Spiel erst Ende Januar initiiert. „Das ist doch eine tolle Resonanz“, freut sich die Lehrerin an der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder. Die Gruppe hat inzwischen 17...