Zuerst die Menschen, dann die Tiere. Nach dieser klar definierten Ansage sind am Sonnabend die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Kuh Siedlung in Kremmen/Staffelde vorgegangen. Dort stand gegen 5.30 Uhr ein großer Stall in Flammen. Jetzt ist auch die Schadenshöhe bekannt.