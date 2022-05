Seit Wochen werden Feuerwehr und Polizei zum ehemaligen Flugplatz an der Flugpionierstraße in Oranienburg gerufen. Immer wieder brennt es. Die Fälle von mutmaßlicher Brandstiftung auf dem und in der Nähe des Geländes häufen sich zunehmend. In den vergangenen drei Tagen brannte es dreimal. Erst...