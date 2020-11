Eine Futterkrippe ist am Mittwochabend in einem Waldstück an der Lehnitzschleuse in Flammen aufgegangen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Oranienburger Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung. Der Sachschaden wurde mit rund 1.500 Euro angegeben.