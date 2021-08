In der Regel waren es vor Corona etwa 1.000 Menschen, die am Drei-Seen-Lauf in Semlin an den Start gegangen waren. Erheblich kleiner war die Zahl in der Anfangsphase der Sportveranstaltung. Erstmals wurde 1981 gelaufen . Einer der Initiatoren, Gerd Last, fühlte sich an diese Zeit erinnert, als sich am Samstag, 31. Juli 2021, mehrere Läufer an den alternativen Start gen Ferchesar begaben.