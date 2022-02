Bürgermeisterwahl in Oberkrämer

Drei Frauen und vier Männer sind im Kampf um das Bürgernmeisteramt in Oberkrämer angetreten. In der Stichwahl am Sonntag, 13. Februar, wetteifern Carolin Schmiel (BfO) und Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) um die Gunst der Wähler.