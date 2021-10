Die Bundestagswahl ist vorbei, die Landratswahl in Oberhavel steht bevor. In Oberkrämer kommt es in wenigen Monaten erneut zu einem Urnengang. Notwendig macht das der Rücktritt von Bürgermeister Peter Leys (BfO). Er hat zum 1. März 2022 aus gesundheitlichen Gründen um Versetzung in den Ruhest...