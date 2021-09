In den vier S-Bahn-Gemeinden Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Glienicke und Mühlenbecker Land lag die Wahlbeteiligung am Sonntag über dem Bundestrend von 76,6 Prozent. Mehr als vier Fünftel der Wahlberechtigten setzten Kreuze. Teilweise bis zur Hälfte sind dabei nicht am Sonntag an die Wahlurnen...