In Oberhavel läuten am Sonntag um 15 Uhr an vielen Orten die Kirchenglocken, um an die Menschen zu erinnern, die durch eine Corona-Infektion gestorben sind. Mit diesem „hörbaren Zeichen des Erinnerns“ folge der Landkreis dem Aufruf des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, teilte die K...