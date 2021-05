Wie sagt der Volksmund so schön: Alles Neu macht der Mai. Ein gutes Beispiel dafür ist die Gaststätte „Zum Anker“ in Malz. Doch deren Fassade präsentiert sich nicht nur in einem frischen hellen Farbton. Wer sich die Zeit nimmt und etwas genauer hinschaut, der entdeckt auch zwei interessante ...