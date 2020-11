Die Weihnachtszeit rückt näher. Filippo Smaldino (SPD), Bürgermeister im Mühlenbecker Land, hat eine Bitte an die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde. „Wir empfehlen den Menschen vor Weihnachten eine möglichst mehrtägige freiwillige Selbstquarantäne“, richtet er in einem auf der Internetseite des Mühlenbecker Landes veröffentlichtem Grußwort aus.

„Mit der Selbstquarantäne kann die Gefahr von Corona-Infektionen im Umfeld der Feierlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden.“ Bund und Länder unterstrichen am Mittwoch diese Bitte. Smaldino ruft ferner auf, sich weiterhin an die Eindämmungsmaßnahmen zu halten und „nicht notwendige Besuche nach hinten zu verschieben“. Die Weihnachtszeit sollte „in diesem Jahr nur im engen Kreis uns vertrauter Personen“ verbracht werden.