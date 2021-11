In den USA gibt es sie schon, in Israel hat sie an diesem Dienstag begonnen: Die Impfung von Kindern zwischen fünf und 11 Jahren. Weil voraussichtlich noch im Lauf der Woche die Europäische Medizinbehörde EMA das Vakzin von Biontech/Pfizer für fünf- bis elf-Jährige zulassen wird, gewinnt das T...