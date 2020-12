Mit Stand vom Montag gibt es 466 bestätigte COVID19-Infektionen in Oberhavel. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Seit Freitag, 11. Dezember, sind 123 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt sind 27 Menschen an oder infolge von Corona verstorben. Zuletzt verstarben eine 85-Jähri...