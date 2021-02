Mit einer Spende von 400 FFP-2-Masken bedankt sich die Fraktion Grüne/FWO/Linke der Gemeindevertretung Oberkrämer bei den Erzieherinnen in ihrer Gemeinde. Der Fraktion sei bewusst, dass gerade in diesen Zeiten die Betreuung in den Kita und Horten pandemiebedingt eine „besondere Herausforderung“ ist, so der Fraktionssprecher Jörg Ditt (Grüne). „Sie müssen extrem flexibel in ihrer eigenen Arbeit sein, sind Anlaufstelle für die Sorgen und Nöte der Kinder und ihrer Eltern und müssen dabei gleichzeitig für sich selbst und ihre Familien Sorge tragen“, so Ditt.

Wie schnell sich der eigene Arbeitsplatz zu einem besonders risikobehafteten Umfeld entwickeln könne, so Ditt, habe „die rasche Ausbreitung der Krankheit gerade in unseren kommunalen Einrichtungen gezeigt“. Und weil die Gemeinde als Arbeitgeber auch für den „besonderen Schutz ihrer Mitarbeiterinnen verantwortlich ist“, so der Fraktionssprecher, und weil sie um den hohen „Wert für den täglichen Einsatz“ wissen, seien die Masken in den Einrichtungen übergeben worden.