Julia Sieber (links), Leiterin des Seniorenheims „Haus Angerhof“ in Glienicke, geht demnächst in den Mutterschutz. Nachfolgerin wird die jetzige Pflegedienstleiterin Ramona Ehnert (rechts im Bild). In der Mitte ist Ricarda Hannemann vom Blumenhaus Kegel, Kooperationspartnerin des Hauses. Das Foto entstand beim Jahresempfang der Einrichtung im vergangenen Jahr. © Foto: Archiv-Foto: Jürgen Liebezeit