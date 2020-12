Mit Stand vom Mittwoch, 23. Dezember, gibt es im Landkreis 608 bestätigte COVID19-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 96 Neuinfektionen hinzu. Das teilte die Kreisverwaltung mit. 570 Menschen befinden sich in Quarantäne, 38 Personen müssen stationär behandelt werden. Der Inzidenzwert bleibt bei 188,3.

Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. Neben weiteren Einzelfällen wurden in der Kita Kinderland in Velten zwei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet, in der Kita Rasselbande in Leegebruch waren es fünf Mitarbeitende. Entsprechende Quarantänemaßnahmen wurden durch das Gesundheitsamt angeordnet. Eine Altenpflegeeinrichtung in Hohen Neuendorf verzeichnet drei infizierte Bewohnende.