Gut zu tun hatte am Sonntag Marcel Hofer. Der Gastronom der inzwischen geschlossenen Havelbaude verkauft am Gartenzaun heißen Tee, Kaffee, Bockwurst und Waffeln „to go“ an Spaziergänger, die das schöne Wetter nutzten. Doch dann kam nachmittags die Polizei.Gruppe ohne MaskenDie Beamten sei be...