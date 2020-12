Der Landkreis befindet sich laut Gesundheitsdezernentin und Corona-Verwaltungsstableiterin Kerstin Niendorf auf der Zielgraden, was das in Oranienburg aufzubauende Impfzentrum angeht. Landrat Ludger Weskamp (SPD) nennt in einem Gespräch mit dieser Zeitung sogar einen konkreten Termin.Laut Weskamp s...