Seit Anfang der November ruht der Vereinssport in Oberhavel wegen Corona schon zum zweiten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie. Wann es in den Turnhallen und auf den Sportplätzen weitergeht, steht in den Sternen. „Ich hoffe, dass wir im Februar wieder in die Halle dürfen“, sagt Sebastian Bergma...