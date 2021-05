Alle schauen derzeit auf die Inzidenz in Oberhavel. Seit einigen Tagen liegt sie unter der kritischen Marke von 100. Sollte dies so bleiben, so kündigt es die Kreisverwaltung am Montag an, könnten schon in dieser Woche (3. bis 9. Mai) Öffnungen folgen.

Seit Donnerstag, 29. April, liegt der Inzid...