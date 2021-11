Nach 79.000 Impfungen in sechs Monaten schloss am 31. Juli das Impfzentrum Oranienburg in der Turm-Erlebniscity. Jetzt werden Rufe nach einer Wiedereröffnung des Zentrums laut - auch, weil sich an anderen Impfstellen lange Schlangen bilden und immer mehr Menschen die dritte Booster-Impfung bekommen...