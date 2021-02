Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel liegt liegt am Mittwoch, 10. Februar, bei 99,1. Damit sinkt der Wert erstmals seit Monaten unter die 100er-Marke. Am Dienstag lag er noch bei 123,5. Das teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.15 Neuinfektionen in 24 StundenAuch die Zahl der Neuinfekti...