Aktuell gibt es in Oberhavel 578 bestätigte COVID19-Infektionen. Seit dem Vortag sind 43 Neuinfektionen hinzugekommen. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Der Inzidenzwert liegt bei 188,3 (Vortag: 172,4).

Weitere Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. In einer Altenpflegeeinrichtung in Hohen Neuendorf hat sich die Zahl der infizierten Bewohnerinnen und Bewohner um fünf auf insgesamt 25 erhöht. Auch die Zahl der betroffenen Personen in einer Granseer Altenpflegeeirichtung hat sich um zwei erhöht. Positiv auf das Coronavirus getestet wurden hier jetzt insgesamt 14 Mitarbeitende und 32 Bewohnerinnen und Bewohner.