Punkt 9 Uhr fanden sich am Montag, 22. Februar, an der Kasse zum Oranienburger Schlosspark die ersten Gäste ein. Für Julia Romano und ihre Klasse von der Lindenschule war es gleich in dreierlei Hinsicht ein super Neubeginn. Nach dem Lockdown waren die Kinder den ersten Tag wieder in der Schule –...