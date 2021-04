In Oberhavel könnte es bald Lockerungen geben. Zumindest mit Blick auf Inzidenz scheint die Kreisverwaltung optimistisch zu sein. So lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Dienstag, 27. April, bei 97,7. Am Vortag betrug er 105,7. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Bisher sind im Landkreis insgesamt ...