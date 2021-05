Die Inzidenz in Oberhavel bleibt weiter niedrig. Am Mittwoch, 5. Mai, lag der Wert bei 78,4. Damit liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert zum fünften Werktag in Folge unter der kritischen 100er-Marke. Wie angekündigt, folgen damit am Freitag, 7. Mai, Lockerungen und erste Öffnungsschritte im Land...