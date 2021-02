Die Telefone klingeln wieder heiß in den Friseursalons in Oberhavel. Schere, Shampoo und Fön liegen bereit. Am Mittwoch wurde auf der Bund-Länder-Konferenz bekannt, dass das Geschäft mit dem Haar ab dem 1. März wieder erlaubt ist. Zwei Monate Dürre liegen hinter den Salons. „Ich bin einfach...