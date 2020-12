Uta Butzlaff rief am Sonntag ein Krisenmeeting ein. Am Mittwoch muss sie ihre zwei Friseursalons in Eichstädt und Velten schließen – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Der Lockdown naht. „Wir hatten gerade den ersten Lockdown rausgearbeitet und uns stabilisiert“, sagt die 47-Jährige, die sich...