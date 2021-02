Michael Bethke sitzt allein und frustriert in seiner Gaststätte „Anno 1900“ in Hohen Neuendorf. Der mit teilweise historischen Möbeln und Schmuckelementen ausgestattete Gastraum erinnert entfernt an eine Berliner Kneipe. Doch von der regen Betriebsamkeit, die normalerweise dort herrscht, ist h...