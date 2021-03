Ab Dienstag, 9. März, wird es möglich sein, sich in Lehnitz einmal wöchentlich kostenlos einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Eine weitere offizielle Teststelle soll in den kommenden Tagen in Gransee (betrieben vom DRK) folgen. Darauf wies Kreissprecherin Ivonne Pelz am Montag hin.

Landkreis k...