Mobile Luftfilteranlagen wird es an den kreiseigenen Schulen in Oberhavel nicht geben. Die Mitglieder des Kreistages lehnten am Mittwochnachmittag einen Antrag der Fraktion FDP/Piraten ab, der die Anschaffung von hochleistungsfähigen Partikel-Luftfiltersystemen für alle der knapp 570 Klassenräume...