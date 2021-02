Mit gut 20 selbstgebackenen Kuchen bedankten sich die Mitglieder des SV Glienicke am Montag bei den Geschäftsleuten im Ort, die im aktuellen Lockdown für die Versorgung der Einwohner arbeiten.Lächeln entlockt„Es war an der Zeit, an verschiedenen Stellen in Glienicke Danke zu sagen und im Corona...