Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Montag bei 74,2 (Wert am Freitag: 81,3). Damit liegt der Kreis immer noch über dem Landesdurchschnitt. Für Brandenburg lag der Wert am Montag bei 63,6. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5.478 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Kreisverwaltung mit.

Seit Freitag, 19. Februar, wurden 67 Neuinfektionen registriert. 182 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Damit bleibt die Zahl der Todesopfer erst einmal konstant.

Gesamtzahl seit Beginn der Corona-Pandemie

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 201 (+6), Fürstenberg/Havel: 98 (+1), Glienicke/Nordbahn: 283 (+0), Gransee: 221 (+3), Großwoltersdorf: 25 (+0), Hennigsdorf: 788 (+13), Hohen Neuendorf: 629 (+13), Kremmen: 158 (+0), Leegebruch: 160 (+2), Liebenwalde: 72 (+0), Löwenberger Land: 211 (+2), Mühlenbecker Land: 388 (+5), Oberkrämer: 317 (+6), Oranienburg: 1.099 (+10), Schönermark: 9 (+0), Sonnenberg: 20 (+1), Stechlin: 46 (+1), Velten: 328 (+2), Zehdenick: 409 (+4), ohne Angabe des Wohnortes: 25.