Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel liegt mit Datum von Montag, 1. Februar, bei 114,1. Das teilte der Landkreis am Montag mit. Am Sonnabend lag er bei 149,8, am Sonntag bei 164,4. Übers Wochenende kamen 133 Neuinfektionen hinzu.Infektionen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen festgestellt...