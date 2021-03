Am Montag fiel die endgültige Entscheidung in Oberhavels Kreisverwaltung: Der Landkreis nimmt die Lockerungen, die seit Anfang März gelten, mit sofortiger Wirkung zurück – und kündigt gleich weitere Maßnahmen an, die voraussichtlich in dieser Woche getroffen werden.

Auch zu Wochenbeginn hat Oberhavel erneut den Inzidenzwert von 100 weit überschritten. Er lag am Montag bei 156,8. Zwischendurch stieg er am Wochenende sogar auf 163 an. Über das Wochenende gab es 114 Neuinfektionen, unter anderem haben sich zwei Kinder der Ahorn-Grundschule in Bergfelde mit dem Virus infiziert. 44 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Nonnemacher: Dritte Welle bremsen

Seit Montag gilt die aktualisierte Eindämmungsverordnung des Landes. Demnach müssen Kreise, in denen die 100er-Marke an drei Tagen hintereinander überschritten wird, Lockerungen zurücknehmen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte das Vorgehen jüngst „konsequentes Nachsteuern“, Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, es gelte nun, die dritte Welle zu bremsen.

In Oberhavel will man rechtzeitig auf die Bremse treten und nicht länger abwarten. Seit Freitag, 12. März, überschreitet die Inzidenz die kritische Marke. Ab Dienstag, 23. März, gelten deshalb einschränkende Maßnahmen im Landkreis. „Bei steigenden Inzidenzzahlen hält sich der Landkreis Oberhavel weitere Schritte zur Eindämmung der Coronapandemie vor“, teilt Kreissprecherin Ivonne Pelz am Montag mit.

Was ab Dienstag, 23. März, gilt: Es darf sich nur noch mit dem eigenen Hausstand oder eine weiteren haushaltsfremden Personen getroffen werden, der Einzelhandel, der vor zwei Wochen für „Click & Meet“ öffnen durfte, wird wieder geschlossen. Individualsport mit mehr als zwei Personen ist untersagt, Kindersport in Gruppen ist vollständig verboten. Gedenkstätten, Museen und Bibliotheken werden für Besucher geschlossen. Garten- und Baumärkte, Blumenläden und „körpernahe Dienstleistungen“ sind nicht betroffen. Das heißt auch, der Friseur bleibt offen.

Weitere Einschränkungen möglich

In der Kreisverwaltung wartet man derweil auf die Resultate der am Montag geführten Gespräche zwischen Bund und Ländern. Demnach könnten die erst am Montag in Kraft getretenen Regeln erneut verschärft werden. Im Gespräch sind offenbar unter anderem eine Ausgangssperre sowie ein Verbot des Termin-Shoppings im Einzelhandel. Auch von Schul- und Kita-Schließungen bei entsprechender Inzidenz-Überschreitung ist laut ersten Medienberichten die Rede. Voraussichtlich würden im Verlauf der Woche neue Landesregeln folgen, so Ivonne Pelz.

Die hohen Zahlen in Oberhavel sind nicht zuletzt auch auf eine durchaus erfolgreiche Textstrategie zurückzuführen. In mehreren Orten werden Schnelltests von DRK, Johannitern und Apotheken angeboten. „Die dabei entdeckten Positivfälle wirken sich allerdings auf unsere Inzidenzzahl aus“, sagte vorige Woche Landrat Ludger Weskamp (SPD).

11.000 Impfungen bisher im Impfzentrum

Zur Skepsis gegenüber einer Impfung dürfte die kurzzeitige Aussetzung des Impfstoffs Astrazeneca geführt haben. Neben Biontech wird Astrazeneca auch in Oranienburg verimpft. Brandenburg liegt im Bundesvergleich bei der Impfquote immer noch im hinteren Bereich. Die Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt bezeichnet das als „inakzeptabel“. Zusammen mit CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann besuchte sie kürzlich das Impfzentrum in Oranienburg. Mehr als 11.000 Personen wurden dort bisher vor Ort geimpft. Die mobilen Impfteams spritzten mehr als 5.800 Menschen in Pflegeeinrichtungen die Vakzine.