Besucher dürfen am Montag 10 Uhr wieder in den Oranienburger Schlosspark. Das bestätigte auf Nachfrage Franziska Winter von der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbh. „Wir haben heute das Okay vom Landkreis bekommen“, so die Betriebsleiterin. „Wir sind sehr froh und erleichtert, dass ...