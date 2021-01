Seit Beginn der Pandemie gingen in der Bußgeldstelle des Landkreises Oberhavel insgesamt sieben Anzeigen wegen mutmaßlicher Quarantäneverstöße ein. Das teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. Einer dieser Fälle sei an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden. In zwei Fällen ermitteln...