Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Oberhavel ist weiter rückläufig. Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, liegt er aktuell bei 77,5 – Vortag: 92,5. Damit liegt Oberhavel im Landesdurchschnitt (76,7). In den vergangenen 24 Stunden kamen laut Kreissprecherin Ivonne Pelz 38 Neuinfektionen hinz...