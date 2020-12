Die Kreisverwaltung gab am Montag bekannt, wie die Notbetreuung in Grundschulen und Horten in Oberhavel ab dem 4. Januar laufen wird. Ab diesem Tag findet in den Schulen kein Präsenzunterricht mehr statt. Ausgenommen davon sind Abschlussklassen und Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige E...