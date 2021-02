Während der Sieben-Tage-Inzidenzwert leicht gesunken ist, steigen die Zahlen der Todesfälle, die in Oberhavel mit dem Coronavirus in Verbindungen gebracht werden, weiter stark an.

182 Personen verstorben

182 Personen sind seit dem Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres an oder infolge einer...