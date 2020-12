Sonnig war es am Sonnabend am Grabowsee, aber auch kalt. In Ufernähe war am Morgen eine hauchdünne Eisdecke zu sehen. Den Friedrichsthaler Jochen Schäffner hielt das am späten Vormittag aber nicht davon ab, in die Fluten zu springen – um weit raus auf den See und wieder zurück zu schwimmen. „Das mache ich inzwischen jeden Tag“, sagt Schäffner. Und dabei ist es erst sein erster Winter im See.