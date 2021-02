Während die Menschen wieder in die Tierparks strömen können, um sich ein wenig Ablenkung vom Corona-Dasein einzufangen, bleibt das Oberhaveler Tierheim in Tornow weiterhin für Besucher geschlossen. Lediglich die Gassigänger sind willkommen, die in ihrer Freizeit mit den Hunden ein paar Runden d...