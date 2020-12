Über das Wochenende sind in Gemeinschaftseinrichtungen des Landkreises Oberhavel weitere Corona-Fälle registriert worden.

Schulen in drei Kommunen betroffen

An der Grundschule in Glienicke/Nordbahn ist die Zahl der Positivtests auf 13 gestiegen: Vier Lehrkräfte und neun Kinder sind betroffen. Sechs Klassen befinden sich in Quarantäne.

Zwei Positivbefunde von Kindern gab es an der Grundschule Hennigsdorf Nord. Für zwei Klassen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.

An der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf zehn erhöht. Betroffen sind nunmehr eine Lehrkraft und neun Kinder.

Besuchsverbot in Hohen Neuendorf bleibt bestehen

Im Zusammenhang mit den bereits am 18. November bekannt gegebenen Fällen in einer Hohen Neuendorfer Pflegeeinrichtung hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen noch einmal erhöht. Zwischenzeitlich sind sieben Mitarbeitende und 19 Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden. Vier Bewohnende müssen stationär behandelt werden. Für alle Wohnbereiche gilt daher ein Besuchsverbot. Das mobile Abstrichteam des Landkreises hatte in der vergangenen Woche Testungen in der Einrichtung vorgenommen.

Positiv getestet wurden zudem zwei Bewohnende der Gemeinschaftseinrichtung in Borgsdorf. Sie wurden wie auch ihre Kontaktpersonen an einem separaten Standort häuslich isoliert.

